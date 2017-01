Roma, 5 gen. (askanews) - "La Regione Lazio ha richiesto al Direttore della Asl Roma 2 per l'ospedale Pertini e al Direttore Generale dell'Ospedale San Giovanni un audit clinico per avviare un'inchiesta, in merito a quanto avvenuto alla donna incinta seguita dai medici del Pertini e ricoverata presso il Pronto Soccorso del San Giovanni, per verificare la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità". Lo comunica in una nota la Regione Lazio, in merito alla vicenda che ha coinvolto, nel dicembre scorso, una donna incinta che, dopo due ore e mezzo di attesa al pronto soccorso del San Giovanni dove era stata portata da un'ambulanza chiamata con urgenza, aveva partorito il bambino che aspettava, morto. La donna, durante la gravidanza, era stata seguita dai medici dell'ospedale Sandro Pertini.