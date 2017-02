Roma, 26 feb. (askanews) - La Regione Lazio ha assunto formalmente la competenza sulla gestione delle tre case rifugio per donne vittime di violenza della Città metropolitana di Roma Capitale: per effetto dell'attuazione della riforma delle province - spiega infatti la Regione - la responsabilità amministrativa dell'ente metropolitano sulle tre strutture cesserà infatti il 28 febbraio. Con la delibera approvata la Giunta Zingaretti ha assicurato la continuità dei servizi erogati dai centri e ha stanziato 936mila euro per i prossimi 13 mesi di funzionamento.

"Con questa delibera abbiamo definitivamente scongiurato la chiusura delle tre case rifugio della ex Provincia di Roma", ha dichiarato l'assessore regionale alle Politiche sociali Rita Visini. (Segue)