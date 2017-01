Roma, 23 gen. (askanews) - "In merito ad alcune dichiarazioni del consigliere capitolino Enrico Stefano la Regione Lazio precisa che sulla ferrovia ex concessa Roma-Civita Castellana-Viterbo, a circa un secolo dalla costruzione, per la prima volta e grazie al Patto per il Lazio sottoscritto lo scorso maggio con il Governo, vengono investiti 154 milioni di euro per l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'intera linea. A queste risorse vanno aggiunti circa 110 milioni di euro, affidati ad Atac, per le manutenzioni che la Regione Lazio sta rimodulando insieme al Ministero". A chiarirlo è la Regione Lazio sottolineando che "gli investimenti saranno orientati alla realizzazione del raddoppio della linea nella tratta Riano - Morlupo, alla sostituzione della linea aerea e della palificazione della tratta Sant'Oreste-Viterbo e per la ristrutturazione del piazzale ferroviario della stazione di Viterbo. Si ricorda inoltre che sono partiti i cantieri dei lavori per la messa in sicurezza e per l'eliminazione di 13 passaggi a livello a raso carrabili, pubblici, incustoditi nei Comuni di Civita Castellana, Fabrica di Roma e Corchiano. In più, la Giunta regionale del Lazio ha approvato il nuovo Contratto di servizio con Atac Spa per l'esercizio del servizio sulle ferrovie ex concesse, Roma-Lido, Roma-Civita Castellana-Viterbo e Roma-Giardinetti relativo al triennio 2017/2019. Il contratto, del valore di circa 95 milioni di euro, decorre dal 1 gennaio 2017 e termina a dicembre 2019. A garanzia della qualità del servizio erogato, nel Contratto è previsto un sistema di monitoraggio che ha come obiettivo l'innalzamento degli standard dell'offerta e la soddisfazione dell'utenza. Qualora i livelli stabiliti non fossero raggiunti, sono previste delle penali a carico del concessionario".