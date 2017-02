Regione Lazio: riunione con Berdini notizia priva di fondamento

Roma, 4 feb. (askanews) - "In riferimento alla notizia della riunione convocata dall'assessore comunale, Paolo Berdini, presso la sede della Regione Lazio, sulla vicenda dell'occupazione di via Silvio D'Amico 53, si precisa che essa è priva di alcun fondamento. L'assessore regionale Fabio Refrigeri non è stato contattato né dall'assessore Berdini, né da nessun altro esponente del Campidoglio per concordare tale riunione. Non crediamo dunque possibile che un assessore del Comune di Roma possa convocare una riunione in maniera autonoma in un'altra istituzione. A meno che l'assessore Berdini non abbia convocato tale riunione a sua insaputa ". Lo precisa in una nota la Regione Lazio.