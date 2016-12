In 5 accedono per il 2016 al sostegno della Regione

Roma, 20 dic. (askanews) - Sono state pubblicate sul sito della Regione Lazio le graduatorie del bando da 2,7 milioni di euro per sostenere il recupero di teatri di proprietà pubblica situati nel territorio regionale che contribuiscono a uno sviluppo equilibrato dell'offerta di spettacolo dal vivo sul territorio, con l'esclusione di Roma Capitale. Sono cinque i teatri che accedono per il 2016 al sostegno della Regione: Teatro Antares di Ceccano, Palazzo della Cultura di Latina, Teatro comunale di Valmontone, Teatro Flavio Vespasiano di Rieti e Teatro San Marco di Tarquinia. Il contributo della Regione copre il 90% delle spese ammissibili. Gli interventi previsti saranno di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia. La graduatoria comprende anche altri 14 teatri che risultano idonei per essere ammessi al piano di sviluppo dei teatri del Lazio previsto per il prossimo biennio 2017-2018: Soriano nel Cimino, Arsoli, Castro dei Volsci, Formello, Priverno, Rocca D'Arce, Orte, Subiaco, Albano, Nettuno, Frosinone, Alvito, Magliano Sabina e Caprarola.