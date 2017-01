Roma, 16 gen. (askanews) - "Firmato dalla Protezione civile regionale il contratto per la costruzione del nuovo Pass (Posto di Assistenza Socio sanitaria) di Amatrice, una struttura solida in grado di operare al meglio con qualsiasi condizione atmosferica che sostituisce quello esistente. Il contratto con l'azienda piemontese vincitrice della gara, la Carpenteria Carena srl, per una valore di 537mila euro, concede 45 giorni di tempo a partire dal 13 gennaio, per realizzare il nuovo poliambulatorio". A darne notizia la regione Lazio spiegando che "la struttura è lunga 33 metri ed è composta otto container espandibili, undici monoblocchi prefabbricati più altri due per i servizi. Tutte le unità utilizzate sono coibentate e dotate di impianto di riscaldamento e aria condizionata". (segue)