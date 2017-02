Roma, 18 feb. (askanews) - "La donazione di Centrale del Latte di Roma e di Tetra Pak - dichiara l'Assessore all'Agricoltura della Regione Lazio, Carlo Hausmann - è un esempio concreto di come la solidarietà può tradursi non in aiuto episodico ma in uno strumento di lavoro che restituisce a una impresa la piena capacità operativa. E' un gesto importante, una testimonianza di un grande impegno, efficace e duraturo". Lo dichiara in una nota Carlo Hausmann, l'Assessore all'agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio commentando il nuovo impianto di mungitura a otto postazioni, a pulsazione elettronica donato e attivato presso una delle aziende colpite dal sisma nella zona di Amatrice.

Si tratta di un'attrezzatura moderna, appositamente progettata per le strutture temporanee messe a disposizione dalla Regione Lazio, pienamente conforme alle norme tecniche internazionali, interamente in acciaio inox e completa di impianto automatico di lavaggio per garantire il pieno rispetto delle condizioni igienico-sanitarie per la raccolta del latte.