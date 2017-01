Per le ferrovie ex concesse

Roma, 4 gen. (askanews) - La Giunta regionale del Lazio ha approvato il nuovo Contratto di servizio con Atac Spa per l'esercizio del servizio sulle ferrovie ex concesse, Roma Lido, Roma Civita Castellana Viterbo e Roma Giardinetti, relativo al triennio 2017/2019. Il contratto, del valore di circa 85 milioni di euro all'anno, decorre dal 1° gennaio e termina a dicembre del 2019. La Regione, oltre a garantire la regolarità e la certezza nel trasferimento delle risorse ad Atac, ha dato seguito alla delibera del 13 dicembre scorso, promuovendo la stipula di un Accordo di Programma con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo, mantenendo ad Atac S.p.A. l'affidamento esclusivo dell'esercizio del servizio di trasporto e il passaggio a Roma Capitale dell'infrastruttura della Ferrovia Roma-Giardinetti. A garanzia della qualità del servizio, nel Contratto è previsto un sistema di Monitoraggio per l'innalzamento degli standard dell'offerta e di soddisfazione degli utenti.