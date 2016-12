Roma, 30 dic. (askanews) - "Attiva come sempre nei giorni festivi e dunque anche sabato 31 dicembre e il 1° gennaio dalle 10 alle 19 la rete degli ambulatori di medicina generale aperti nei giorni festivi attiva da due anni e che è stata utilizzata fino ad oggi da oltre 113mila cittadini. Gli ambulatori sono complessivamente 27, di questi 17 sono aperti nella Capitale (uno per ogni Municipio), i restanti 10 sono operativi: uno a Viterbo e uno a Latina, 3 in Ciociaria a Frosinone Sora e Cassino, 5 nei centri dell'hinterland romano a Palombara, Guidonia, Anzio Nettuno e Zagarolo". Lo comunica in una nota la Regione Lazio spiegando che "l'accesso agli ambulatori dei giorni festivi è aperto a tutti a prescindere dalla Asl di appartenenza. La rete è una valida alternativa al Pronto Soccorso per patologie legate all'epidemia influenzale che in questi giorni sta raggiungendo il picco massimo di diffusione ed in caso di piccole medicazioni". (segue)