Roma, 20 gen. (askanews) - "Sono circa 200 i volontari di Protezione civile regionale che stanno lavorando senza sosta in queste ore nei luoghi colpiti dal terremoto e dal maltempo". Lo comunica in una nota la Regione Lazio spiegando che "i Volontari, coordinati dai Coi (Centri Operativi intercomunali) di Accumoli-Amatrice e Borbona, fanno parte di circa 40 associazioni attive sul territorio e stanno prestando soccorso utilizzando oltre 50 mezzi tra spargisale, bobcat, pick-up e tutto il necessario per sostenere le popolazioni colpite".