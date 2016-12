Roma, 20 dic. (askanews) - Nessuna vendita a privatio del Forlanini. A spiegarlo la Regione Lazio precisando che "con la deliberazione n. 766 del 13 dicembre la Giunta regionale ha dato seguito al progetto di valorizzazione dell'ex Ospedale Carlo Forlanini che è prioritario per questa amministrazione dopo anni di abbandono. L'atto - ricorda la nota - è stato un passaggio necessario per poter fissare il prezzo del compendio, stimato in 70 milioni di euro dall'Agenzia del Demanio, e poter procedere quindi, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'individuazione di un interlocutore interessato che sarà comunque un'istituzione pubblica. Resta quindi assolutamente in piedi e va avanti con questa delibera il progetto che prevede la realizzazione della Cittadella della Pubblica amministrazione e dei servizi per il cittadino con la conseguente riqualificazione e fruibilità dell'intera area e con evidenti benefici per la collettività".