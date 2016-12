Roma, 29 dic. (askanews) - Le nuove tecnologie per favorire la conoscenza della storia tra i più giovani e gli studenti, sostenere la trasmissione della memoria della nostra comunità, rendere il doveroso omaggio alle vittime delle persecuzioni nazi-fasciste, agevolare il percorso dei visitatori e degli studenti alla storia dell'eccidio delle Fosse Ardeatine e al Mausoleo, tramite un portale contenente informazioni sulla strage, sul monumento, sulla storia di Roma e del Lazio durante la seconda guerra mondiale. Sono gli obiettivi di "Le Fosse Ardeatine spiegate ai più giovani" sostenuto dalla Regione Lazio in sinergia e collaborazione con il Ministero della Difesa, il Ministero dei Beni Culturali, la Sovraintendenza Archeologica di Roma e del Lazio, l'Anfim (Associazione nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della patria). Con la messa on line della home del sito www.mausoleofosseardeatine.it si è conclusa, infatti, la prima parte del progetto che sarà completato e inaugurato in occasione del prossimo anniversario della strage, il 24 marzo 2017.