Regione Lazio: chiesto audit per accertare fatti ospedale Tivoli

Roma, 1 feb. (askanews) - "In merito all'episodio avvenuto presso l'ospedale di Tivoli, sin da ieri la Regione Lazio ha deciso di aprire un'indagine per accertare i fatti. E' stato richiesto all'Azienda di attivare un audit interno per stabilire le modalità operative e di assistenza messe in atto dagli operatori della struttura e di inviare con la massima celerità una relazione dettagliata". Lo comunica in una nota la Regione Lazio facendo riferimento a quanto accaduto al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli dove si sarebbe verificato uno scambio di pazienti che successivamente hanno perso la vita.