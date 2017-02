Regione Lazio, Buschini: venerdì tavolo per incendio ex Videocon

Roma, 6 feb. (askanews) - "Ho convocato per venerdì 10 febbraio, alle ore 9.30 presso la sede di Frosinone della Regione Lazio, il tavolo tecnico con tutte le autorità competenti per un confronto con i soggetti interessati e per procedere ad una valutazione dettagliata della situazione inerente l'ex sito industriale Videocon dopo l'incendio di sabato mattina". Così l'Assessore Regionale del Lazio Mauro Buschini. "In ogni caso, i tecnici dell'Arpa, con i quali sono costantemente in contatto, rilevano che la brevità dell'evento di emissioni, e per tale motivo colgo l'occasione per ringraziare nuovamente il Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la tempestività nell'intervento, ha determinato una quantità di emissione nell'aria relativamente ridotta, che subito si è dispersa. Tutto il territorio attorno a cui insiste l'impianto ex Videocon, dunque, ha avuto un'aria totalmente rinnovata già dopo pochissime ore l'incendio. In ogni caso Arpa Lazio, per ragioni prudenziali, con i tecnici che ricordiamo sono intervenuti sul posto già dalla mattina di sabato, invierà nella giornata di oggi una chiara indicazione topografica per i prelievi a terra per indagare sulla natura delle sostanze ricadute nel suolo. La situazione è assolutamente monitorata e sotto controllo: nei tempi tecnici necessari avremo i risultati di tutte le matrici controllate".