Roma, 27 gen. (askanews) - "A seguito del crollo della struttura precedente causato dall'abbondante nevicata dei giorni scorsi, da oggi è stato attivato, in una diversa localizzazione, il nuovo 'Pass' (presidio di assistenza socio sanitaria) di Amatrice. Si trova nello spazio antistante le farmacie affianco all'area dell'emergenza 118. La Protezione Civile regionale in quarantotto ore ha consentito l'allestimento dei container messi a disposizione dell'ospedale di Careggi (Firenze)". A fornire i dettagli la Regione Lazio spiegando che "nel contempo si sta liberando l'area dove era presente la tensostruttura e mercoledì mattina ci sarà il sopralluogo per allestire il nuovo Pass di 2.000 mq costruito con i fondi raccolti dalla campagna promossa dalla Regione Lazio e che sarà pronto per la fine di febbraio".