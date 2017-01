Roma, 14 gen. (askanews) - Allerta meteo sul Lazio "dalla notte di sabato 14 gennaio e per le successive 24-36 ore, previste nevicate su tutta la Regione con quota minima intorno a 200-400 metri, in ulteriore calo fino a quote di pianura in presenza di rovesci e temporali, gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati". Così in una nota il Centro Funzionale Regionale rende noto che Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse che, oltre a possibili nevicate spiega che "dal pomeriggio di domani domenica 15 gennaio e per le successive 24 ore si prevedono sul Lazio venti forti settentrionali con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con attenzione per vento e neve su tutte le zone di allerta: bacini costieri nord, bacino medio Tevere, appennino di Rieti, Roma, Aniene, bacino del Liri e bacini costieri sud. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha emesso l'allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale ed informato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555".