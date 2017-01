Roma, 30 gen. (askanews) - Al via tre dei trentadue progetti finanziati con il bando 'Io Leggo' per la promozione e valorizzazione del libro e della lettura. La Regione Lazio sostiene anche quest'anno (600mila euro per il biennio 2016/17) una serie di iniziative nel Lazio che coinvolgono piccole e medie imprese della filiera editoriale, comuni, associazioni, fondazioni culturali e istituzioni scolastiche. E' già in corso il progetto "Libri fragili" con cui l'associazione culturale Arte Studio diretta da Alba Bartoli porta la lettura di grandi classici della letteratura mondiale in cinque Istituti penitenziari del Lazio, mentre è partito il progetto "Le arti si sfogliano" dell'associazione Appercezioni diretto da Federica Altieri che fino a luglio coinvolgerà librerie indipendenti e biblioteche di periferia, teatri, università e dimore storiche del Lazio con eventi e spettacoli legati alla scrittura. Al via nel pomeriggio il progetto "Pagine viaggianti" dell'associazione culturale Libra presieduta da Monica Maggi che lavora al recupero di libri destinati al macero e alla creazione di laboratori di lettura e punti di distribuzione in ospedali, scuole, librerie e biblioteche.