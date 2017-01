Roma, 25 gen. (askanews) - "In riferimento alle dichiarazioni del consigliere Di Paolo, si precisa che la seconda edizione del 'Bando Ricerca 2016' della Regione Lazio prevede, tra i requisiti di partecipazione, che i proponenti abbiano 'sede operativa o un laboratorio sul territorio della regione Lazio', coerentemente con un avviso pubblico destinato ai centri di ricerca, pubblici e privati, regionali. In ogni caso questa dicitura non esclude la presentazione di progetti da parte di una struttura come l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ha sedi operative sul territorio regionale". Lo comunica in una nota la Regione Lazio, sottolineando che "tutto ciò risulta evidente, oltre che dalle verifiche già effettuate dalla competente Direzione Ricerca della Regione Lazio, anche in considerazione del fatto che in occasione della prima edizione del 'Bando Ricerca 2014-2015', l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù partecipò all'avviso pubblico riservato ai centri di ricerca privati, vedendo finanziato un progetto concernente lo sviluppo di una piattaforma tecnologica di immunoterapia per il trattamento delle malattie linfoproliferative del bambino e dell'adulto".