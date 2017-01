Roma, 23 gen. (askanews) - "Il decreto 403 pubblicato sul Burl del 29 dicembre rappresenta un punto di svolta importante per quanto riguarda le procedure concorsuali e di stabilizzazione del personale. Un percorso di questo tipo non avveniva da 10 anni. Il decreto prevede per il 2017 l'assunzione a tempo indeterminato di 1.947 unità di personale tra medici, infermieri, tecnici di cui 651 nuovi ingressi e il resto per stabilizzare i precari. Le stabilizzazioni previste secondo le norme del Dpcm del 6 marzo 2015 sono 671, altri 625 operatori saranno stabilizzati in base alla legge 208 del dicembre 2015, infine ulteriori 651 sono nuove assunzioni che avverranno attraverso concorsi pubblici". Lo comunica in una nota la Regione Lazio in merito alle polemiche sollevate da Cimo Lazio. "Questo percorso è previsto da due accordi sottoscritti con le sigle sindacali di settore, sia mediche che del comparto, e rappresenta un cambio di passo epocale nelle politiche del personale sanitario regionale: basti ricordare che nel 2013 le assunzioni furono solo 68. A rendere possibile questo passaggio i conti in ordine, la definizione di budget assunzionali per ogni singola Asl e l'affidamento alle stesse Aziende della responsabilità di una ricognizione puntuale delle posizioni precarie. Attualmente sono in atto le opportune verifiche che competono alle Asl e c'è la disponibilità della Regione a revisionare i decreti".