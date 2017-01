Roma, 16 gen. (askanews) - "La Regione Lazio sostiene la produzione di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere mettendo a disposizione un fondo per l'annualità 2017 di 9 milioni di euro". Così in una nota la Regione Lazio, dove si dettagliano le modalità "per le domande per le sovvenzioni che dovranno pervenire alla Regione entro e non oltre le 12 del 28 febbraio, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica su web regione.lazio.it/cineproduzione/ messa a disposizione da Laziocrea spa". Le società - spiega la regione - di produzione possono presentare istanza per opere che le cui riprese siano ultimate entro i termini previsti dal bando, il 31 dicembre 2016, realizzate in tutto o in parte sul territorio della Regione Lazio e riconosciute come 'prodotto culturale', sulla base del test di eleggibilità culturale inserito nel modello di istanza pubblicato annualmente. Inoltre il 24 gennaio aprirà lo sportello per la presentazione delle domande del fondo di rotazione che con risorse pari a 1,25 milioni di euro rappresenta la novità del 2017. Si apre oggi inoltre il Bando Lazio Cinema International con cui vengono stanziati 10 milioni di euro di fondi europei per le imprese del settore cinematografico e dell'audiovisivo.