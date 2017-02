Roma, 12 feb. (askanews) - Con la pubblicazione della graduatoria 2017 dei contributi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività cinematografiche, la Regione Lazio conferma l'impegno per la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo. L'assessorato alla Cultura e Politiche giovanili - precisa una nota - ha individuato una serie di interventi su tutto il territorio del Lazio per un importo complessivo di euro 789.605. Su 137 domande presentate sono 80 i progetti di rassegne e festival cinematografici e dell'audiovisivo, con particolare attenzione ai linguaggi innovativi, alla sperimentazione e alle aree tematiche di attualità, co-finanziati dalla Regione per il 2017. Questa graduatoria rappresenta anche una mappa del territorio del Lazio e restituisce una visione d'insieme che coinvolge sale cinematografiche indipendenti, circuiti di associazioni, scuole, biblioteche, case circondariali, archivi di storia del cinema. Anche quest'anno i vari progetti includono laboratori, workshop, seminari, incontri e mostre. "Questo è un bando che sostiene la cultura che si sviluppa nel nostro territorio - spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Ci crediamo e, nonostante il periodo difficile, continueremo a finanziarlo anche in futuro. In questo modo daremo certezza alle tante associazioni culturali che promuovono e diffondono il patrimonio audiovisivo in tutto il Lazio".

