Roma, 27 dic. (askanews) - "Un quadro di regole per garantire alle donne di poter partorire in totale sicurezza a domicilio o nei centri nascita o nelle case della maternità con l'assistenza delle ostetriche. Un circuito alternativo all'ospedale che va crescendo di pari passo con la richiesta di maggiore umanizzazione del parto". Questi - come spiega la Regione Lazio - i contenuti del decreto firmato dal Presidente Nicola Zingaretti e con il quale si intende ulteriormente promuovere percorsi che favoriscano una libera e consapevole scelta delle diverse modalità di assistenza. L'offerta è indirizzata a donne con gravidanza a basso rischio. Tre le possibili alternative individuate dal decreto regionale. La prima è quella del parto a domicilio: la scelta deve avvenire preferibilmente entro 32 settimane di età gestazionale ed il primo incontro tra famiglia e ostetrica avrà carattere informativo finalizzato a fornire indicazioni sul tipo di assistenza che sarà offerta a domicilio. (Segue)