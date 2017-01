Roma, 24 gen. (askanews) - "Gli inquirenti della Procura di Roma sono impegnati in una ostinata ricerca della verità". Così affermano i magistrati di piazzale Clodio in merito all'inchiesta sul "sequestro, la tortura e l'uccisione" di Giulio Regeni, il giovane ricercatore universitario trovato senza vita al Cairo in Egitto il 3 febbraio dello scorso anno. "E' un lento cammino quello che viene compiuto, ma ha permesso di registrare significativi passi avanti". Chi indaga non dimentica che si è partiti da una ipotesi tutta di criminalità comune e attività poco chiara di Giulio. "Il ragazzo - si ribatte - era invece un onesto, serio, trasparente e volenteroso che stava conducendo i suoi studi in Egitto".

La memoria torna al 24 marzo scorso, allorquando la polizia del Cairo eliminò una presunta banda che trafficava in passaporti stranieri. Furono uccisi 5 soggetti. In diverse dichiarazioni e ricostruzioni si creava una connessione tra Regeni e questi elementi. Il ritrovamento dei documenti di Giulio andava a completare una verità di "troppo facile interpretazione". Questo quadro è ormai smentito in modo completo dagli stessi magistrati egiziani. "Pensare a quanto si è distanti dalla riunione dell'Aprile scorso - si aggiunge - deve essere un motivo di minima soddisfazione. E deve esser chiaro l'unica strada per risolvere il caso è la collaborazione tra Roma e Il Cairo".

Indice di questa rinnovata intesa tra gli organi inquirenti dei due paesi è l'invio a Roma nelle ultime settimane dei verbali relativi agli interrogatori dei poliziotti che pedinarono Giulio e quella del colonnello che coordinò il 24 marzo la perquisizione in casa della sorella dell'uomo che avrebbe guidato il gruppo di, a questo punto, molto presunti banditi. La diffusione di parte del video dell'incontro tra Regeni e il sindacalista degli ambulanti Mohammed Abdallah dimostra - si sottolinea - che si può "arrivare allo stesso punto se si parte da un terreno comune".(Segue)