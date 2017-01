Roma, 28 gen. (askanews) - La Procura di Roma "in un caso particolarmente delicato, l'omicidio di Giulio Regeni, operando con rigore e intelligenza, consapevole della complessa situazione internazionale in cui l'indagine si inserisce, ha saputo ottenere significativi passi avanti nella cooperazione con l'Egitto, rifiutando verità di comodo". Così spiega il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi, nel suo intervento per l'apertura dell'anno giudiziario. "Questo approccio professionale e l'apertura alla cooperazione da parte delle autorità egiziane lasciano ben sperare per l'esito di verità cui tutti aspirano, nella certezza della determinazione comuni delle istituzioni del Paese".