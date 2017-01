Roma, 23 gen. (askanews) - "Tu sei convinto che io possiedo molta autorità. In verità io non ho alcuna autorità! il programma parte dalla Gran Bretagna. Io non conosco le persone operanti all'interno dell'istituto competente per i soldi! Che posso fare? Vuoi che gli scrivo una mail dicendogli che ci servono i soldi subito perché fra due settimane c'è la ricorrenza del 25 gennaio?!". Così Giulio Regeni nella sua conversazione del 6 gennaio scorso con Mohammed Abdallah. Il dialogo, della durata di circa 4 minuti, è stata rilasciata dagli inquirenti italiani.

Abdallah: Si può fare? Regeni: Ma certo che no. Per me non è professionale.

Regeni: Eh lo so. Capisco. Io col mio tempo (frase senza senso, detta in un arabo scorretto e quindi incomprensibile N.d.T.). Non ho nessuna autorità. Io sono solamente uno straniero in Egitto. Sono un ricercatore e mi interessa procedere nella mia ricerca - progetto. Io, Giulio, il mio interesse è questo. E mi interessa che voi come venditori ambulanti fruiate del denaro in modo ufficiale, come previsto dal progetto e dai britannici. Questo è l'importante per me. Abdallah: Ok.

Regeni: Non ho altri interessi. E mi auguro che sia lo stesso obiettivo di quelli del Centro. Regeni: Ah ok. No, allora, io questo voglio saperlo da te! Voglio che proponi idee proposte e dopodiché discutiamo i particolari. Ho però prima bisogno di idee proposte come, ad esempio: disponiamo dei soldi, per quanto siano pochi, e vogliamo usarli che ne so in (e mima con le mani la forma di una struttura N.d.T.). Abdallah: No allora Giulio non riesci a capirmi! Questi soldi li useremo in progetti di affitto di spazi per bancarelle eccetera, oppure li useremo per progetti politici per promuovere la libertà Regeni: Fare politica la vedo difficile in questo frangente!

Regeni: Allora, se sul piatto si mette una buona idea e intendiamo ottenere sovvenzionamento, sempreché ce li concedano, mi auguro di sì, allora ci saranno eventualmente molti progetti provenienti da diverse parti del mondo per i quali poter ottenere del denaro. Quindi, quello che voglio spiegare è che la cosa non è sicura al cento per cento, ma dobbiamo tentare e sperare. Se noi sul piatto abbiamo delle idee, magari proveniente, ad esempio, da te, allora, una volta ottenute le informazioni (relative alle eventuali idee e progetti N.d.T.) Abdallah: Informazioni relative a cosa, tipo cosa? Così incomincio a reperirle. Mi metto subito all'opera.

Abdallah: No, non ero teso preoccupato ansioso. Giulio, ascolta. Noi ormai siamo amici, giusto? Io ho una situazione familiare disagiata. Mia figlia è stata operata il cinque. Mia moglie deve essere operata per cancro. Per cui io sono disposto a buttarmi su qualsiasi cosa, l'importante che ne escano fuori dei soldi! Regeni: Senti, Mohammed, questi soldi non sono i miei. Io non posso utilizzarli a mio piacimento perché sono un accademico e non posso comunicare all'istituto britannico che intendo usare i soldi per fini personali. Si creerebbe un grande problema per i britannici! Abdallah: Ma non c'è una scappatoia per poter utilizzarli a fini personali? Regeni: Non so che dirti! Questi soldi provengono tramite me, ma dalla Gran Bretagna e dal Centro Egiziano. E da quest'ultimo ai venditori ambulanti. Non c'è altra via! (pausa caffè N.d.T.) altri 30 secondi

Abdallah: Dico bene? Regeni: Giusto. Abdallah: Seconda cosa, mia figlia ha subito un intervento e necessita di essere sottoposta ad un ulteriore intervento e quindi mi trovo in condizioni di bisogno economico. Regeni: Mi dispiace, ma questa è un'altra questione. Io non so cosa dirti in relazione ai soldi! Soldi che, tra l'altro, potrebbero arrivare dopo marzo e non adesso. Non possiamo fruire di altri soldi prima dell'arrivo dei soldi dell'istituto britannico