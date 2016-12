Roma, 24 dic. (askanews) - Sei persone arrestate, sorprese mentre applicavano e poi smontavano apparecchiature per la clonazione da sportelli bancomat del centro di Roma, è frutto di una indagine frutto del piano di controllo straordinario "Natale Sicuro" messo in atto dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Nel mirino dei militari, oltre a borseggiatori, scippatori e rapinatori di attività commerciali, ci sono gli autori dei cosiddetti "reati canaglia". Eventi che colpiscono i più deboli o ignari cittadini che in questi giorni che precedono il Natale ed affollano le vie del centro storico della Capitale. In questo contesto, l'attenzione dei carabinieri - si aggiunge - è stata attenta ai sportelli bancomat che, soprattutto nel fine settimana, vengono manomessi da bande di clonatori, principalmente cittadini dell'Est Europa, per rubare i codici delle bande magnetiche e i Pin delle carte di credito e bancomat degli inconsapevoli utenti. (Segue)