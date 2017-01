Roma, 29 gen. (askanews) - "E' stato completato in tempi record il trasferimento dei 120 studenti, tutti disabili, e dei 16 insegnanti del Centro Professionale di Roma Capitale 'Simonetta Tosi' per permettere finalmente di adeguare l'istituto". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul sito del comune. "Il 'trasloco' temporaneo dal quartiere Testaccio a Garbatella permetterà di migliorare la sede che ospita l'Istituto. I lavori sono già partiti e termineranno entro 18-24 mesi. L'amministrazione si è attivata da subito per individuare una struttura in grado di ospitare gli alunni in ambienti sicuri, attrezzati e moderni".