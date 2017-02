Roma, 26 feb. (askanews) - "Abbiamo rivoluzionato il progetto dello stadio della Roma" e ora "la Capitale avrà uno 'stadio fatto bene'", che è diventato una "opportunità per la città": così la sindaca di Roma sul sito del Comune nella newsletter settimanale "la sindaca informa" torna a rivendicare il successo ottenuto o con l'accordo sullo stadio della Roma a di Tor di Valle.

"È stata una settimana molto impegnativa ma sono contenta perché siamo riusciti ad ottenere risultati importanti", premette Raggi, che mette al primo punto lo stadio della Roma, sottolineando: "Abbiamo rivoluzionato il progetto dello stadio della Roma e lo abbiamo trasformato in una opportunità per la città: grazie all'impegno di questa amministrazione la Capitale avrà uno 'stadio fatto bene', moderno, ecocompatibile e rispettoso dell'ambiente".

"Abbiamo sempre detto - continua la sindaca - di essere favorevoli alla realizzazione dello stadio ma nel rispetto della legge e per il bene della nostra città". "E - rivendica - ci siamo riusciti", spiegando: "Abbiamo eliminato le tre torri; dimezzato le cubature (ben il 60% in meno per la parte del Business Park); abbiamo elevato gli standard di costruzione a classe A4, la più alta al mondo; con questo progetto verrà messo in sicurezza il quartiere di Decima che non sarà più soggetto ad allagamenti, verrà realizzata una stazione nuova per la ferrovia Roma-Lido e sarà rinnovato l'asse viario della via del mare e via ostiense tra Marconi e Gra".

"Inoltre - sottolinea Raggi - una parte degli edifici coinvolti nel progetto saranno destinati ad attività socio-culturali da definire insieme ai cittadini per favorire la partecipazione della cittadinanza".