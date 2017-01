Roma, 29 gen. (askanews) - "Entra nel vivo il processo di riorganizzazione del sistema commerciale". Lo scrive sul sito del comune la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Vogliamo realizzare interventi in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e degli operatori che devono lavorare in condizioni di massima sicurezza. In tal senso, abbiamo avviato un'azione di rilancio dei mercati rionali. Invertendo la rotta rispetto al passato, investiremo risorse in modo trasparente, mirato e più efficace per la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture. E' nostra priorità recuperare il ritardo e la carenza nella manutenzione, con criticità che si sono accumulate nel tempo. E lo faremo senza aumentare le tariffe: né adesso, né in futuro".