Roma, 29 gen. (askanews) - "Siamo ormai alle battute finali per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2017, in base al quale si svilupperà la nostra azione di governo e di rilancio di Roma. E' stato un lavoro incessante e di grande responsabilità che ha visto coinvolti tutti, dalla giunta capitolina ai consiglieri, dalla commissione agli uffici competenti, per riuscire a varare il fondamentale strumento di programmazione economico-finanziaria nei tempi più brevi possibili". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul sito del comune. "Roma riparte all'insegna della trasparenza, dell'equità e dello sviluppo. Inizia una nuova stagione di lotta agli sprechi e di razionalizzazione della spesa, con risorse che saranno destinate al miglioramento dei servizi ai cittadini, al sociale, alla manutenzione e alla mobilità sostenibile. Finalmente Roma avrà un bilancio innovativo e coraggioso".