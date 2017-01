Roma, 24 gen. (askanews) - In Assemblea capitolina è in corso la discussione delle delibere propedeutiche al Bilancio 2017-19, finalmente sbloccato dopo il via libera di ieri dell'Oref, quando arriva come un fulmine a ciel sereno uno stringato post su Facebook della sindaca di Roma Virginia Raggi: "Oggi mi è giunto un invito a comparire dalla Procura di Roma nell'ambito della vicenda relativa alla nomina di Renato Marra a direttore del dipartimento Turismo che, come è noto, è già stata revocata", scrive Raggi. La prima cittadina della capitale precisa: "Ho informato Beppe Grillo e adempiuto al dovere di informazione previsto dal Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle. Ho avvisato i consiglieri di maggioranza e i membri della Giunta e, nella massima trasparenza che contraddistingue l'operato del M5S, ora avviso tutti i cittadini". E' così arrivato quel giorno "della verità" per il quale la sindaca Raggi aveva lamentato di aver ricevuto inaudita pressione psicologica da tutta la stampa, battibeccando con Floris nell'intervista faccia a faccia in onda su La 7 la scorsa settimana. Raggi, a quanto si apprende, sarà interrogata la prossima settimana con le accuse di abuso d'ufficio e falso in atti pubblico rispetto alla nomina del fratello del suo ex vice capo di gabinetto Raffaele Marra ancora oggi agli arresti. "Sono molto serena, ho completa fiducia nella magistratura, come sempre. Siamo pronti a dare ogni chiarimento", aggiunge Raggi nel suo post, e serenità viene comunicata anche dal capogruppo del M5S in Campidoglio Paolo Ferrara a margine della seduta e anche su Fb: "Siamo coscienti che tutto verrà chiarito - sottolinea Ferrara che aggiunge -. Non c'è nessun dubbio in merito alla sindaca e la maggioranza va avanti compatta. Non mi risulta sia indagata", prova a smorzare il capogruppo che non commenta con i cronisti nemmeno l'ipotesi di una autosospensione della sindaca. In Aula la discussione del bilancio, dopo mezz'ora di sospensione, riprende anche perché approvare il previsionale e il Dup entro il 31 gennaio porterebbe alle casse del Comune spazi di finanza da oltre 15 milioni di euro. Passano due delibere propedeutiche, ma i consiglieri pubblicano i loro commenti: "La Procura vuole vedere la sindaca Raggi sulla vicenda delle nomine di Marra. Mi auguro che questa volta Raggi non racconti l'ennesima verità, ma solo la realtà di come erano i rapporti interni con i suoi uomini di fiducia", commenta Davide Bordoni, capogruppo capitolino di Forza Italia. L'Aula è convocata fino alle 21 e si va avanti, la realtà contabile non può attendere.