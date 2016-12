Roma, 31 dic. (askanews) - "Abbiamo portato il bilancio di previsione 2017-2019 in giunta con largo anticipo, il 15 novembre, e c'è tutto il tempo per approvarlo in aula entro i termini di legge. Giunta, commissione comunale competente e Assemblea capitolina hanno lavorato anche tra Natale e Capodanno per riconoscere oltre 98 milioni di euro di debiti fuori bilancio, ereditati dalle precedenti amministrazioni. Questa operazione ridarà ossigeno alle aziende che aspettavano da anni di ricevere i pagamenti dal Campidoglio, darà impulso al mercato del lavoro e rivitalizzerà il tessuto sano dell'imprenditoria romana. Inoltre, nel nuovo bilancio sono già previsti circa 500 milioni di euro di investimenti per il triennio 2017-2019". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.