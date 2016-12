Roma, 31 dic. (askanews) - "Finalmente, dopo la lunga stagione degli appalti affidati con trattativa privata, Roma Capitale affida i lavori tramite gare pubbliche e trasparenti". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Partirà nei primi mesi del 2017 la verifica sulla staticità degli edifici scolastici".

"Ci sono inoltre importanti novità su un problema molto sentito dai cittadini: le buche stradali. Ripartono gli interventi di manutenzione delle strade con un piano da 132 milioni di euro. Nel frattempo la task force del Campidoglio contro le buche si rafforza e si 'moltiplica' in tutti i Municipi di Roma, con 'squadre di controllo' distribuite capillarmente in città per un'attività costante di monitoraggio delle strade".