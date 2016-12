Roma, 22 dic. (askanews) - Quello della violenza sulle donne "purtroppo è un fenomeno crescente e le istituzioni, le associazioni e la cittadinanza devono riuscire a dare una risposta a chi è vittima di violenze". Cosi la sindaca di Roma Virginia Raggi, in occasione dell'apertura di una nuova casa per le donne maltrattate del Ceis.

"E soprattutto bisogna dare una risposta è far vedere che siamo presenti a tutte le donne che non hanno ancora la forza di denunciare. Noi dobbiamo iniziare a far vedere che ci siamo", ha concluso Raggi.