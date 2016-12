Roma, 31 dic. (askanews) - "Stiamo intervenendo sulla gestione sostenibile dei rifiuti, agendo sulla riduzione della produzione, l'estensione della raccolta porta a porta e una tariffa puntuale. E' ripartito il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti. E' in programma l'apertura di nuove isole ecologiche nelle periferie e di nuovi centri per il riuso e il riciclo, che produrranno posti di lavoro. E' al via la nuova raccolta differenziata per negozi, bar e ristoranti e a breve partirà la raccolta porta a porta per le utenze domiciliari nel VI Municipio. La Giunta ha stabilito l'obbligo di tracciabilità dei rifiuti dei cantieri edili". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.