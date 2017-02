Roma, 3 feb. (askanews) - "Raffaele Marra mi apriva le porte del Comune di Roma, è un profondo conoscitore della macchina amministrativa". Così avrebbe spiegato la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, ai magistrati nel corso dell'interrogatorio di ieri rispetto al ruolo rivestito dall'ex capo del personale del Campidoglio, finito poi in carcere per altra vicenda. Rispetto allo stesso dirigente la Raggi ha aggiunto che fu Salvatore Romeo, vecchio militante M5s, a presentarglielo. Su Daniele Frongia c'è la fiducia e solidarietà con Raggi per il cammino politico effettuato assieme.