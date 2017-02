Roma, 12 feb. (askanews) - "Muoversi in sicurezza in bicicletta per la città di Roma. E' uno degli obiettivi e degli impegni che avevamo preso e che, passo dopo passo, stiamo realizzando. Questa settimana abbiamo deciso di investire 400mila euro per realizzare nuove corsie preferenziali e bike-lane. Grazie al nostro impegno a breve sarà finalmente possibile l'attraversamento ciclabile del tunnel di via di Santa Bibiana nel quartiere di San Lorenzo. Sempre in questo quadro, partono i lavori di completamento della pista ciclabile Monte Ciocci-Monte Mario: entro maggio saranno ripristinati pavimentazione, impianto irrigazione e arredi, vandalizzati dopo l'inaugurazione del 2014. E finalmente, a sei mesi dal crollo del muraglione sulla ciclabile Tevere all'altezza del Ponte Sublicio, si apre il cantiere per il ripristino dell'argine. Determinante il pressing esercitato dal Campidoglio sulla Regione Lazio". Con un lungo intervento sul sito del Comune di Roma, il sindaco Virginia Raggi riporta l'attenzione sulla città e rende conto del lavoro fatto finora.

"Ci eravamo impegnati per la realizzazione di nuove corsie preferenziali: nei mesi scorsi - ricorda - abbiamo inaugurato la corsia in via Emanuele Filiberto nel quartiere San Giovanni; finalmente, sarà anche protetta. E lo stesso avverrà per la corsia preferenziale in via Principe Eugenio. E, presto, realizzeremo nuove corsie preferenziali: in via delle Terme di Diocleziano; in piazza della Rovere; in via Cristoforo Colombo. Stiamo ridando vita a progetti abbandonati nei cassetti del dipartimento da quasi un decennio, addirittura i fondi erano già stanziati ma mai utilizzati".