Roma, 22 feb. (askanews) - "I farmacisti romani sono al fianco dei tassisti e sperano che l'accordo trovato sulla questione "Uber", che pone fine ad una settimana di sciopero e scontri, faccia capire al Governo quali danni possono generare l'ingresso del capitale e la deregolamentazione di settori fondamentali per i cittadini. In questa battaglia le nostre due categorie si trovano dalla stessa parte della barricata". Così Andrea Cicconetti, Segretario di Federfarma Roma, sull'intesa trovata tra il Governo e i titolari di licenza taxi. Sul piatto c'è la promessa di un decreto interministeriale contro gli abusivi entro 30 giorni e un successivo intervento in materia di trasporto con conducente. Non viene toccato invece il decreto Milleproroghe, al centro della protesta degli ultimi giorni.

"Speriamo solo che questo accordo tenga - continua Cicconetti - e che il riordino del settore promesso dal Ministro Delrio non danneggi una categoria che svolge un servizio molto importante per i cittadini. Le conseguenze della protesta di questi giorni sono apparse evidenti a tutti. Noi farmacisti non possiamo far altro che solidarizzare con i tassisti: loro sono alle prese con il Milleproroghe, noi con il Ddl Concorrenza. Entrambi i provvedimenti deregolamentano i nostri rispettivi settori a favore dell'ingresso del capitale proveniente da multinazionali estere che a tutto pensano tranne che all'interesse dei cittadini italiani. Nel caso dei farmacisti, inoltre, il danno sarebbe ancora maggiore, in quanto in ballo c'è un tema delicato come quello della salute. Ringraziamo dunque i tassisti - conclude il Segretario di Federfarma Roma - che si sono opposti in maniera compatta ad un provvedimento ritenuto ingiusto e spero che i farmacisti riusciranno a mostrare la stessa unità quando si tornerà a discutere del Ddl Concorrenza".