Roma, 21 feb. (askanews) - A Roma quattro persone sono state fermate dalle forze dell'ordine durante gli incidenti avvenuti vicino la sede del Partito democratico, mentre era in corso un sit-in dei tassisti.

Lo ha reso noto la questura, spiegando che si tratta di due appartenenti al movimento romano di Forza Nuova, e già responsabile in passato di atti di violenza. Una terza persona è stata fermata per atti di violenza con un tirapugni, mentre una quarta è stata fermata per il lancio di bombe carta, una delle quali esplodendo ha causato la rottura di alcuni vetri in via In Aquiro.

Al momento - riferisce sempre la questura - si registrano 4 agenti della polizia feriti, mentre sono tre i manifestanti sono ricorsi a cure mediche.