Roma, 30 dic. (askanews) - Poco fa i militanti di CasaPound Italia, nel X Municipio, hanno bloccato la strada con un blitz, all'altezza del lungomare Paolo Toscanelli, come forma di protesta contro la proroga del commissariamento di Ostia, votata ieri dal Consiglio dei Ministri. "Abbiamo deciso subito di scendere in strada per ribadire che, anche stavolta, non abbiamo intenzione di subire in silenzio l'ennesima prepotenza che la mala politica rivolge a questo territorio", recita la nota del movimento locale, aggiungendo: "Ostia si ribella: elezioni subito, non è solo lo slogan del nostro striscione ma è un grido di battaglia, quella a cui chi ha deciso di affossare questo territorio deve preparasi, perchè noi non lo permetteremo".