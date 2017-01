Roma, 9 gen. (askanews) - Deve restare in carcere Renzo Cerro, 41 anni, della provincia di Frosinone, arrestato per aver aggredito nei giorni scorsi con un coccio di bottiglia un sacerdote e il sacrestano, ferendoli al volto, all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore.

In particolare i giudici del tribunale collegiale della Capitale hanno convalidato gli atti ed emesso una ordinanza di custodia cautelare. Inoltre - secondo quanto si è appreso - è stata anche disposta una perizia medico psichiatrica per accertare la capacità di stare in giudizio dell'uomo. E venerdì sarà conferito l'incarico.

"Non ce l'avevo con loro due, ma sono un incompreso, la Chiesa non mi ha capito", ha spiegato Cerro agli investigatori dell'Arma. Agli inquirenti il soggetto, che ha alcune segnalazioni di polizia, è parso confuso.

Secondo alcune testimonianze, l'uomo, una volta entrato nella basilica dove di solito prega il Papa, ha puntato direttamente il sacrestano colpendolo al volto e senza dire nulla. L'altro sacerdote sarebbe stato ferito in una seconda fase perché è intervenuto in difesa del sacrestano.