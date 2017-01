Roma, 7 gen. (askanews) - Sulle strade e autostrade della Regione Lazio nel corso del 2016 si è rilevata una lieve diminuzione degli incidenti rispetto al 2015, (-495) con una diminuzione anche del numero di persone che a causa di un incidente stradale hanno perso la vita (-8). E' il consuntivo di fine anno diffuso dalla Polstrada Lazio.

Particolare importanza è stata data ai servizi di contrasto della guida sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti. I conducenti controllati con etilometri, alcool test e drug test nella regione sono stati 47.448 di cui 990 sanzionati. Nello specifico 871 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 119 denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mentre per le sole notti dei fine settimana sono stati controllati 7.871 persone: servizi effettuati anche con la presenza dei medici della Polizia di Stato. Sono stati sequestrati 119 veicoli, per guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. (segue)