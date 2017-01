Roma, 10 gen. (askanews) - A proseguire l'intensa attività di contrasto al commercio abusivo negli ultimi anni, dove la Polizia Locale di Roma Capitale ha contato centinaia di migliaia di sanzioni e di articoli sequestrati, anche oggi la Direzione sicurezza urbana diretta dal dott. Lorenzo Botta è intervenuta con una grossa operazione.

Numerosi agenti provenienti dai gruppi SPE e GSSU, anche in abiti civili con motociclette, hanno effettuato controlli su abusivi e regolari su tutta via Tuscolana, a partire da via del Quadraro fino alla stazione Anagnina. Le operazioni sono ancora in corso, ma si contano migliaia di articoli sequestrati e sanzioni.

Questa operazione - spiega una nota del Comando generale - è una delle prime che la Polizia Locale sta mettendo in campo al fine di estendere l'attività di contrasto all'abusivismo e all'illegalità commerciale alle periferie, già intensa da tempo nelle zone turistiche del centro storico, nonostante il termine dei fondi messi a disposizione nell'Anno Giubilare.