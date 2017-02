Roma, 23 feb. (askanews) - In riferimento ad un articolo apparso ieri sul blog di un mensile nazionale, nel quale si riporta un calo a Roma degli incassi relativi alle multe del 78%, e dove si ipotizza tra l'altro una diminuzione dell'attività sanzionatoria, il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale precisa, con una nota, che "nel 2016 il totale delle sanzioni effettuate dal personale della Polizia di Roma Capitale è stato dello 0,37% superiore allo stesso periodo del 2015". "Quindi - sottolinea il comunicato -, nonostante il numero di agenti in forza al Corpo, notoriamente ridotto, di 5.800 unità su di un organico previsto di 8300, sia sceso negli ultimi due anni di un ulteriore -3,98%, il Comando Generale conferma che l'attività sanzionatoria è stata caratterizzata da continui incrementi, come peraltro accaduto nell'anno precedente".