Nella sede del 1° Reparto Mobile, in via Portuense

Roma, 27 feb. (askanews) - Una grande festa in occasione del Carnevale e all'insegna della solidarietà: è quella che si svolge presso la sede del 1° Reparto Mobile di Roma della Polizia di Stato, in via Portuense n. 1680.

L'iniziativa, dedicata ai figli, alle famiglie e agli amici degli appartenenti alla Polizia di Stato, visto anche il successo della passata edizione, quest'anno è stata allargata ai bambini umbri e alle loro famiglie vittime del recente sisma, ai bambini dell'orfanotrofio di Passoscuro (Roma) e ad un folto gruppo di alunni delle scolaresche romane.

Oltre 500 i bambini presenti all'evento, caratterizzato dalla presenza di cabarettisti, maghi, attori circensi, animatori per i più piccini e dei cantanti Giorgia Papasidero (concorrente di "The Voice") e Claudio Cera (concorrente di X Factor 8) che animeranno l'intera giornata.

Si possono inoltre ammirare le esibizioni delle Unità Cinofile e del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato nonché fotografarsi accanto alla "Lamborghini Gallardo", la superveloce della Polizia Stradale impiegata in tanti servizi di trasporto organi.

Presenti alcune delle autovetture storiche esposte nel Museo della Polizia di Stato.

Al termine della festa, una simpatica riffa il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza alle città di Norcia, Cascia, San Pellegrino di Norcia, Trevi e Monteleone di Spoleto colpite dal terremoto.

All'evento, che prevede in chiusura un suggestivo spettacolo pirotecnico, partecipano anche diverse autorità istituzionali provenienti dai suddetti paesi.