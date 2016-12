Roma, 27 dic. (askanews) - Per assicurare menu per i "cenoni di Capodanno Doc", ma anche attenti alla solidarietà, quest'anno i turisti italiani e stranieri in visita alla Capitale insieme ai cittadini romani potranno incontrare gli agricoltori e gli allevatori terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo con i loro prodotti salvati dal sisma in Piazza Navona dove, nel mercato di Campagna Amica, in collaborazione con il Codacons, sarà possibile fare la spesa aiutando concretamente e direttamente la ripresa economica e occupazionale dei territori colpiti dal sisma.

L'iniziativa della Coldiretti riparte alle ore 10,00 di domani mercoledì 28 dicembre a Roma nel cortile del Vignola in Piazza Navona dove gli agricoltori delle zone danneggiate dal sisma offriranno con Campagna Amica le esclusive specialità locali fino a venerdì 30 dicembre.

