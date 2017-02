Roma, 17 feb. (askanews) - "Purtroppo dai segnali che abbiamo in queste ore il rischio di scissione è più che serio". Così l'esponente del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite di Bianca Berlinguer a Carta Bianca in onda su RaiTre, rispondendo in merito alla possibile scissione del Partito Democratico.