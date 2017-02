Roma, 20 feb. (askanews) - "La fase politica è complicata, ma non è con le divisioni e le frammentazioni interne che si risolvono i problemi". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della sua visita ad Amatrice. "Rimarrò nel Pd con le mie idee - ha aggiunto - perchè credo che il Partito Democratico sia la sede del confronto della sinistra italiana. Non ho mai fatto parte di riunioni di corrente, e credo che il congresso debba essere il più ampio e partecipato possibile. E' necessario affrontare due temi - ha concluso Zingaretti - come riformare il Pd e come cambiare l'Italia, e io mi batterò per questo".