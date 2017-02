Roma, 23 feb. (askanews) - "Sosterrò Andrea Orlando nella scommessa che ha lanciato oggi. Forza e coraggio, rimettiamoci in cammino". Lo scrive su facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, spiegando che serve "un segretario che unisca". "Dobbiamo cambiare il PD. Perché così non va. Ci vuole innovazione, protagonismo, coinvolgimento di chi ne fa parte, collegialità" dice. "Dobbiamo ricostruire l'Italia con idee e un progetto nuovo che punti ad un'Italia più equa e più giusta con l'ambizione di ricostruire un rapporto positivo con chi ci ha voltato le spalle, i giovani in primo luogo. Dobbiamo cioè avere il coraggio e aprire una fase nuova per superare in avanti le difficoltà di questi mesi. Il PD che cambia serve all'Italia" sottolinea Zingaretti su Facebook. Per il governatore del Lazio è necessario per il Pd "un investimento per rafforzare la sua identità unitaria contro la frammentazione di gruppi e correnti per ricostruire una cultura politica. E serve un segretario che ci si dedichi. Dobbiamo allargare, rafforzare un campo di forze intorno al PD, per un nuovo centrosinistra, altrimenti rischiamo di continuare con le sconfitte anche nelle elezioni amministrative e soprattutto, di isolarci nella ricerca di un progetto che ha bisogno delle idee di tutte e tutti".