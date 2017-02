Roma, 17 feb. (askanews) - "Siamo fortemente preoccupati per il pignoramento per 11 milioni di euro eseguito oggi nei confronti di Roma Metropolitane, che mette a serio rischio il pagamento degli stipendi di marzo e il futuro di un'azienda ancora senza prospettive chiare. Il silenzio assordante in Commissione Trasparenza dell'assessore Colomban, che a domanda precisa se esistesse un debito a rischio pignoramento aveva preferito non rispondere, ha lasciato oggi il posto a questa triste realtà. Oggi, alla luce di queste preoccupanti novità, chiediamo all'assessore e alla Sindaca di rompere il muro di silenzio sulle Partecipate e di dare certezze ai lavoratori". Così in una nota il consigliere del gruppo capitolino del Partito Democratico in Campidoglio Marco Palumbo